Дополнительные «Ласточки» поедут в Карелию

ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург-Рускеала в праздничные дни в феврале и марте. Дополнительные «Ласточки» №825/826 будут курсировать в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:

Напомним, что пассажиры могут воспользоваться услугами ретропоезда

«Рускеальский экспресс» № 921/922, курсирующего по маршруту Сортавала-Рускеала (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы – в 17:30).

Приобрести билеты на дополнительные поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург-Рускеала можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билетов фиксированная - от 665,7 рубля (в зависимости от класса обслуживания).

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 30%, для пассажиров в возрасте от 60 лет - также на 30%.