Улицу в центре Петрозаводска перекрыли до конца января

В центре Петрозаводска продлили ограничения в движении транспорта до 31 января. Это касается участка улицы Анохина, сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

До конца месяца будет перекрыт участок улицы Анохина у дома № 1А возле пересечения с Древлянской набережной. Ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения АО «ПКС-Водоканал».

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на этом участке, руководствоваться установленными там знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.