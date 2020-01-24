«Радио Родных Дорог» наградило победителей викторины «Будь первым!»

Сегодня в редакции «Радио Родных Дорог» в Петрозаводске были вручены призы победителям зимней викторины «Будь первым!», которые были разыграны 21 января в группе редакции в социальных сетях.

1 приз – узкие сани к снегоходу/мотобуксировщику – выиграл Рустам.

2 приз – широкие сани к снегоходу/мотобуксировщику – достались Дмитрию.

3 приз – мотобуксировщик BALTMOTORS 500 – ушел к Раисе.

«Слушайте «Радио Родных Дорог» в Петрозаводске, участвуйте в наших конкурсах, слушайте замечательные песни на волне 99,6 FM Петрозаводск»,

– призывает слушателей редакция в соцсетях.

Напомним, «Радио Родных Дорог» ориентировано на любого слушателя и принадлежит к формату популярного «эстрадного» радио. Музыкальным наполнением служат отечественные популярные композиции самого широкого временного диапазона, среди которых и песни Владимира Высоцкого, и эстрадные хиты наших дней. Также в эфире звучат актуальные новости и познавательные передачи, в которых каждый сможет найти что-то интересное.

Секрет популярности радиостанции в трех простых словах: Радио Родных Дорог – эмоциональная привязка ко всему родному, близкому, знакомому. А гимн – это уже всеми знакомая и полюбившая песня Валерия Сюткина «Радио ночных дорог», перепетая специально для Радио Родных Дорог. Слоган радиостанции «Ни дня без песни!» – полное отражение философии радиоканала.

В Петрозаводске радиостанция на полную мощь заработала с 1 ноября 2019 года. До этого в течение трех месяцев она вещала в тестовом режиме.

Сроки проведения розыгрыша, информация об организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения были размещены на публичной странице «Радио Родных Дорог» в Петрозаводске.