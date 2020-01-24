Диетолог разъяснила, кому вредно есть мороженое

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Москвой 24» отметила, кому стоит избегать употреблять мороженое. По ее словам, безопаснее всего употреблять пломбир без глазури и добавок, а такде посоветовала читать различные исследования в этой области.

Диетолог порекомендовала отказаться от мороженого людям, которые страдают от панкреатита, воспаления двенадцатиперстной кишки и проблем с желчным пузырем. Особенно не стоит употреблять лакомство в периоды обострения этих болезней, так как холодное мороженое способно вызвать спазм. Специалист посоветовала воздержаться от мороженого и сердечникам.

«Им особенно нужно внимательно читать данные, указанные на упаковке. Обращать внимание на то, чтобы в продукте не было трансжиров. Они опасны для людей с сердечными заболеваниями»,

- считает Дианова.



Эксперт посоветовала людям, страдающим от ожирения, есть мороженое не чаще нескольких раз в месяц, исключив при этом другую молочную продукцию.