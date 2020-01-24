В ПетрГУ рассказали, сколько Татьян учится и работает в вузе

25 января в России будут отмечать Татьянин день. Накануне дня студента в Петрозаводском государственном универстите поделились информацией, сколько Татьян учится и работает в вузе, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Девушек и женщин с именем Татьяна оказалось 148. Среди них 50 студенток, две аспирантки и 96 преподавателей и сотрудниц вуза.

У Татьян популярностью пользуются Институт педагогики и психологии. Здесь учатся 11 студенток с таким именем. В Институте биологии, экологии и агротехнологий и Медицинском институте - 7, а в Институте математики и информационных технологий - 5.

Больше всего Татьян работает в Хозяйственном управлении и Ме­дицинском институте - по 14 человек, в Институте педагогики и психологии - 7, в Издательстве и в Институте биологии, экологии и агротехнологий - по 4.