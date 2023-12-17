В Карелии грузовой поезд протаранил снегоход

Вчера в 22:12 на перегоне Медвежья Гора – Вичка произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил сайт Октябрьской железной дороги.

По опубликованной информации на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом выехал снегоход. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На график движения поездов происшествие не повлияло. // Фото:

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