В групповой аварии погиб водитель - житель Сегежи

Подробности вчерашнего ДТП с тремя автомобилями в Сегежском районе сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии. Все случилось вечером на 740 км федеральной трассы «Кола».

Причиной происшествия стал неосторожный обгон, совершенный 23-летним водителем грузовика SHACMAN. Перед началом маневра он не убедился в том, что полоса для встречного движения свободна на достаточном расстоянии.

Уже в процессе обгона, увидев встречный автомобиль, попытался вернуться в свою полосу. При этом допустил столкновение с обгоняемым автомобилем Chevrolet Niva с прицепом под управлением водителя 1956 года рождения.

Последствия тяжелые. «Нива» съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. А водитель SHACMAN, не справившись с управлением, допустил столкновение и со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя - жителя Сегежи. После чего Volvo съехал в левый по ходу движения кювет.

К сожалению, в результате ДТП водитель Volvo скончался до приезда скорой помощи. Водители двух других автомобилей не пострадали. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГИБДД по Карелии