В Карелии грибники натолкнулись в лесу на артиллерийский снаряд

Опасные находки все еще обнаруживают в карельских лесах поисковики, грибники и местные жители. Так, в Олонецком, Питкярантском и Лахденпохском районах саперы уничтожили 49 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В частности, 47 взрывоопасных предметов, в числе которых мины, гранаты и один взрыватель типа SMIZ 35, поисковики нашли между деревнями Сяндеба и Кукшегоры. Еще один артиллерийский снаряд калибром 122 мм нашли грибники на 333 километре дороги Петрозаводск-Питкяранта. А жители Лахденпохского района нашли ручную гранату в лесу рядом с поселком Сювяоро.

По сообщению Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, находки были уничтожены на специальном полигоне.