03 августа 2020, 16:48
Жители Карелии смогут сдать тест на ВИЧ с 10 по 17 августа
Карелия участвует в акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020»
С 10 по 17 августа тестирование на ВИЧ пройдет в Петрозаводске, Костомукше, Сегеже, Сортавале и Кондопоге. Жители республики смогут пройти бесплатный экспресс-тест с 10 до 18 часов.
По сообщению карельского Минздрава , тестирование займет 15 минут. За это время участник акции сможет узнать о путях передачи инфекции, правилах профилактики, обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все оказался положительным.
Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020» будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.