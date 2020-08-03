Жители Карелии смогут сдать тест на ВИЧ с 10 по 17 августа

С 10 по 17 августа тестирование на ВИЧ пройдет в Петрозаводске, Костомукше, Сегеже, Сортавале и Кондопоге. Жители республики смогут пройти бесплатный экспресс-тест с 10 до 18 часов.



По сообщению карельского Минздрава , тестирование займет 15 минут. За это время участник акции сможет узнать о путях передачи инфекции, правилах профилактики, обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все оказался положительным.

Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020» будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.