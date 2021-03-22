В Карелии будут массово проверять соблюдение правил перевозки детей

В Карелии с 22 по 31 марта пройдет профилактический рейд ГИБДД «Главный пассажир». Инспекторы будут проверять соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года в республике в восьми ДТП двое детей погибли и восемь пострадали. Каждая вторая авария произошла с 7 до 8 утра.

Инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение правил использования детских автокресел, а также использование ремней безопасности водителями и пассажирами, соблюдение установленной скорости движения. Родителям разъяснят правила крепления автокресел, проверят их на соответствие стандартам. Рейдовые мероприятия пройдут в утренние и вечерние часы вблизи детских садов, школ, поликлиник.

Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей. Фото carhack.ru