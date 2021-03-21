МВД утаивает информацию об уголовном деле против «ТехРента»

Текст: Георгий Чентемиров

Нежелание силовых структур давать обществу информацию выходит на новый уровень. Еще не так давно карельские журналисты жаловались в Следственный комитет России на то, что региональный следком отказывается рассказывать о резонансных задержаниях. Однако, как выясняется, правоохранители в своем стремлении скрывать важные сведения готовы идти еще дальше: до откровенного вранья.

Портал «Петрозаводск говорит» уже рассказывал об уголовном деле, которое возбудили в связи с деятельностью компании «ТехРент». Эта фирма уже несколько лет занимается содержанием дорог карельской столицы, получая из городском казны сотни миллионов рублей. Факт возбуждения дела подтвердил один из чиновников мэрии, но он отказался сообщить, с чем связано уголовное расследование.

По нашим данным, расследованием занялась полиция. Журналист «ПТЗ говорит» обратился за комментарием в пресс-службу МВД. Мы задали несколько совершенно невинных вопросов. Например, поинтересовались, по какой статье и когда возбуждено дело, что стало причиной его возбуждения и так далее.

Спустя несколько дней нам пришло следующее:

«По указанным в запросе событиям отдел информации и общественных связей МВД сведениями не располагает».

Журналист «ПТЗ говорит» почесал в затылке и рассудил, что такой ответ может означать только одно: дело находится в ведении другой структуры. Очевидно, Следственного комитета. Просто потому, что других следственных органов (по крайней мере, по делам общей юрисдикции) у нас не имеется. Но из Следкома пришло еще менее затейливое письмо, в котором говорилось, что этого дела у них в производстве нет.

Мы навели справки и сразу из двух независимых друг от друга источников узнали, что делом «ТехРента» занимается именно полиция, и никто иной. А из этого следует невероятный, но единственно возможный вывод:

МВД Карелии официально соврало нам, заявив, будто не располагает сведениями по нашему запросу.

Как говорил кот Бегемот в романе Булгакова, поздравляем вас, граждане, соврамши!

Тут, к счастью, подоспела очередная сессия Законодательного собрания Карелии, на которой как раз должны были заслушать доклад о работе МВД за 2020 год. Перед депутатами обычно выступает министр внутренних дел, но вэтот раз пришел его заместитель Максим Корепов. Журналист «ПТЗ говорит» явился на сессию, чтобы показать руководству ведомства удивительное письмо и напрямую задать вопрос: почему полиция вводит СМИ в заблуждение?

– Смотрите, какой мне ответ прислали. Даже не назвали статью, не сказали, когда возбуждено дело. То есть мне вообще не ответили. Как такое возможно? – спросил корреспондент, показывая письмо из пресс-службы.

– Ответ направлен!

– не моргнув глазом, ответил замминистра МВД Карелии, после чего посоветовал... обратиться в пресс-службу.

Из этой фразы можно сделать важный вывод. А именно: бумажка с гербом, подписью и печатью автоматически является ответом, даже если не содержит никакой информации. Наверное, в скором времени ведомства начнут рассылать пустые бланки, а на возмущение граждан будут спокойно заявлять: «Ответ направлен».

Дожать полицейских попробовал депутат Андрей Мазуровский. Он публично попросил рассказать об уголовном деле «ТехРента».

– Давайте мы вам ответим в письменном виде, – сказал Максим Корепов.

Подобное заявление, в свою очередь, ставит перед нами несколько вопросов. Например: если замминистра не хочет или не может отвечать на вопросы депутатов - за каким чертом он, вообще, пришел в парламент? Доклад зачитать? Так прислал бы вместо себя доклад на бумажке. Депутаты - люди грамотные, могли бы прочесть и сами. "Бумажный" Корепов вполне заменил бы Корепова "живого".

Во-вторых, хочется спросить: ответ депутату Мазуровскому будет такой же, как журналистам, или все же чуть подробнее? Если такой же, то он и даром не нужен – ни в письменном, ни в устном виде. А если подробнее, то, спрашивается, почему нельзя было выслать нормальный ответ сразу?

Наконец, что такого в деле «ТехРента», что о нем даже в общих чертах нельзя знать всем депутатам Законодательного собрания Карелии? Сами парламентарии и президиум как будто и не заметили, что их, как говорится, макнули. Ну не хочет замминистра говорить, ну и ладно. Многие знания – многие печали. Хотя, вообще-то, эта ситуация - прямое унижение парламента и демонстрация его "авторитета" среди ветвей власти Карелии.

***

Без сомнения, люди в погонах без труда дадут универсальное объяснение своему поведение: тайна следствия. Проблема, однако, заключается в том, что в последнее время тайной следствия прикрывают абсолютно всё. Нет, про кражу водки из магазина или пьяную поножовщину следственные органы расскажут охотно. Тут никакой тайной следствия и не пахнет. Тот же Максим Корепов с гордостью отметил, что за 2020 год в средствах массовой информации опубликовано более 400 материалов о работе МВД. Пресс-релизы на сайте силового ведомства появляются регулярно, тут не поспоришь.

Однако как только речь заходит о чем-то важном, правоохранители вешают на свои рты амбарные замки.

Насколько важна информация об уголовном деле «ТехРента»? Разумеется, важна. Эта фирма много лет живет за счет бюджетных средств. При этом горожане имеют обоснованные претензии к качеству ее работы (сугробы по краям петрозаводских дорог – тому подтверждение). Наверное, граждане имеют право знать, что такого натворила компания, если ею заинтересовались правоохранительные органы.

Может ли информация из уголовного дела представлять собой следственную тайну? Разумеется, может. Но очень трудно представить себе ситуацию, при которой под это определение попадает даже сама статья уголовного кодекса. Кроме того, еще не так давно следователи охотно рассказывали детали уголовных дел, даже самых сложных и резонансных. Например, по уголовному делу Собинского и Патенко, которое длилось десять лет и закончилось полным оправданием в суде. Тогда представители МВД Карелии, в том числе и высшие чины, дали на стадии следствия несколько десятков интервью и других материалов в СМИ. Что, с тех пор изменилось понятие тайны?

А самое главное, в МВД не просто утаили от нас важные сведения. Нас пытались обмануть. Сознательно вводили в заблуждение. И здесь кроется важный урок. Оказывается, верить теперь нельзя не только «сотрудниками банка», которые звонят по телефону и норовят умыкнуть ваши сбережения. Верить нельзя и тем, кто их ловит.