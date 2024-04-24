В Карелии активно возрождают забытые песни военных лет

Председатель военно-исторического клуба «Реданъ» Александр Федосов организовал свой ансамбль «Редантъ» с культурно-просветительскими целями в 2019 году. Коллектив занимается поиском и реконструкцией песен и костюмов военных времен от петровской эпохи до наших дней.

«Мы ищем те песни, которые были запрещены, забыты или спрятаны на долгие десятилетия или даже дольше. Это огромный пласт культуры, который незаслуженно игнорируется. А ведь это - наше наследие, наша память. С этими песнями можно и нужно знакомить молодежь, в том числе и в целях патриотического воспитания. Очень хотелось бы, чтобы на это обращали больше внимания»,

- рассказал Александр Федосов.

Ансамблю сегодня исполняется 5 лет. Коллектив дает регулярные концерты и активно участвует в культурной жизни Петрозаводска и Карелии. Десятки благодарственных и восхищенных отзывов это подтверждают.

Результатом каждого проекта Александра Федосова является песенный сборник, который, как кусочек пазла, дополняет культурное наследие нашего региона и страны в целом. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".