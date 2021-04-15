15 апреля 2021, 16:36
Происшествия

В Калевальском районе Карелии нарушили правила работы с ТКО

Костомукшский городской суд обязал владельцев свалки исправить упущения

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения на объекте размещения твердых коммунальных отходов в Калевальском районе, сообщает сайт ведомства.

Дело в том, что согласно Правилам коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных правительством России, владельцы свалок обязаны оборудовать принадлежащие им объекты средствами измерения массы ТКО – весами.

Эксплуатируемый ООО «Калевальские коммунальные системы» объект весов не имел.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в Костомукшский городской суд направлено исковое заявление о возложении на владельца обязанности оборудовать объект размещения отходов средствами измерения массы.

Судом заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Фото с сайта tumentoday.ru

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костомукшский городской суд