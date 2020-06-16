Эксперты: когда требуется ремонт для газонокосилок различного типа

Всем дачникам и владельцам загородных домов известно, как трудно превратить заросший травой участок местности в аккуратную лужайку. Без газонокосилки уход за приусадебным участком становится выматывающим бесконечным процессом. Но, как любая техника, она иногда может выйти из строя.

Есть ряд причин, по которым повреждаются отдельные части газонокосилок. Часто бывает так, что при скашивании травы режущая часть сталкивается с твердым предметом, например, с камнем или корнем. Во время работы она вращается с большой скоростью. Такое столкновение приводит к поломкам. В некоторых случаях владелец не желает соблюдать рекомендации по эксплуатации техники. Если не соблюдать правила использования, поломка техники - нередкое явление.

Есть простые рекомендации по эксплуатации. Например, свечи зажигания следует менять через 100 часов работы техники. А вот масло стоит заменить раньше - через 50 часов работы. Следить нужно и за воздушными фильтрами. Если они забьются, то это приведет к преждевременной поломке оборудования.

Если владелец газонокосилки игнорирует эти простые рекомендации, он обрекает себя на крупные и незапланированные расходы, связанные с дорогостоящим ремонтом. Да и косилка будет простаивать, что приведет потере привлекательности вашего газона. Привести в порядок запущенный газон будет сложнее, чем обычно.

Отдельно стоит сказать и о том, что на качественную технику важно ставить оригинальные детали. Не стоит экономить и покупать совместимые детали, такая экономия себя не оправдает.

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