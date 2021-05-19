В интервью с мэром Петрозаводска всплыли неожиданные подробности

В послужном списке Любарского это первая должность, когда над ним не будет начальника. С чем Любарский согласился, но перефразировал: начальник все равно есть, это – горожане. Начал работу Любарский с того, что создал группу в WhatsApp, куда вошли все заместители мэра, все депутаты вне зависимости от партийной принадлежности, и начал открыто обсуждать текущие вопросы. Это, как сказал Любарский, был запрос от депутатов «работать плотнее, вне рамок уже функционирующих процедур».

В интервью Владимир Константинович рассказал о некотором изменении образа жизни и восприятии поста мэра его семьей. Например, супруге тяжело дается принятие мужем столь ответственного поста. На что Любарский заметил:

«Она привыкла, что я немножко сумасшедший: могу уйти на 50 км по заснеженному озеру, могу преступников ловить с утра до ночи…»

В интервью Любарский рассказал о командной работе с Главой РК Артуром Парфенчиковым, о выбранных приоритетах в работе мэра, и об увольнении всех своих заместителей с последующим приемом на работу в качестве исполняющих обязанности. (Видео)