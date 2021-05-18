Артур Парфенчиков заработал более 11 миллионов рублей за 2020 год

Глава республики отчитался о доходах за 2020 год. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года опубликованы на сайте правительства Карелии.

Артур Парфенчиков задекларировал доход в размере 11 миллионов 466 тысяч 715 рублей и 39 копеек. Из этой суммы 3 миллиона 850 тысяч составляет доход от сдачи квартиры в аренду.

В совместной собственности у губернатора - земельный участок площадью 700 кв.м, дача площадью 50 кв.м. Также Парфенчиков владеет двумя квартирами площадью 159,3 кв.м и 102,9 кв.м. В пользовании у руководителя региона находится помещение площадью 85,4 кв.м. Транспортных средств за ним не числится.

Отметим, что в 2019 году доход главы составлял 9 миллионов 937 тысяч 878 рублей 80 копеек, из них 2 миллиона 338 тысяч были получены от сдачи квартиры.