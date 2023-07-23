В интересах бизнеса. Как чиновники занижают арендную плату

Текст: Антонина Кябелева

Деятельность администрации Кемского района вновь привлекла внимание прокуратуры. Недавно мы рассказывали о том, как в Кемском районе сотрудники администрации оплатили индивидуальному предпринимателю работы, связанные с благоустройством территории, которых тот не выполнял. Эта история «вспыла» после запроса депутата ЗС РК Андрея Монастыршина в прокуратуру РК.

Очередная прокурорская проверка была связана с анализом адекватности той арендной платы, по которой сдается муниципальная собственность. Андрей Монастыршин недавно получил ответ из республиканской прокуратуры. Как и в первом случае, речь идет о поселке Рабочеостровск Кемского района.

Летом 2022 года администрация Кемского района сдала в аренду причал № 3 в Рабочеостровске индивидуальному предпринимателю Сергею Яковлеву. Расчет арендной платы был проведен на основании экспертизы, выявившей серьезный износ причальной конструкции. Было очевидно, что сооружение передается не в самом лучшем состоянии, что, естественно, не могло не повлиять на размер арендной платы.

Судя по размещенной районной администрацией информации об аукционе, причал № 3 был сдан в аренду на 5 лет.

При этом ежемесячный платеж составлял 15 224 рубля, а сумма аренды на 5 лет равнялась 923 440 рублям.

Нетрудно подсчитать, что в год предприниматель должен бы в качестве арендной платы внести 182 688 рублей.

Причал был сдан в аренду в июле 2022 года. Удивительно, но осенью 2022 года, после сдачи сооружения в аренду, кемские чиновники вдруг решили его основательно отремонтировать. Был заключен договор на ремонт причальной стенки с другим предпринимателем. На эти цели, судя по открытым данным, ушло около 3 миллионов рублей. Очевидно, что ремонт причала должен был отразиться на увеличении арендной платы.

Фото: Андрей Монастыршин

Прокуратура Кемского районо вынесла представление администрации Кемского района, указав на необходимость изменения условий договора. В марте 2023 года была проведена независимая оценка отремонтированного причала. Дополнительный договор с Яковлевым был заключен 29 июня 2023 года.

В прокуратуре сообщили, что арендная плата была увеличена до 1 131 420 рублей. Другими словами, арендную плату повысили на 22,5 процента.

Если бы местная администрация сначала отремонтировала причал, а потом решила сдать его в аренду, то, наверняка, это было бы более выгодно для местного бюджета. Согласитесь, когда сначала муниципальное имущество отдают в аренду, а потом тратят на ремонт в три раза больше, чем составляет арендная плата за пять лет, то данное управленческое решение выглядит, мягко говоря, очень странно.

Остается добавить, что в качестве индивидуального предпринимателя Сергей Яковлев зарегистрирован в 1996 году. Судя по открытым данным, до недавних пор он не заключал контрактов с государственными и муниципальными органами власти. Только в 2023 году администрация Кемского района заключила с ним два контракта на содержание кладбищ в Кемском районе на общую сумму в 1 миллион рублей.