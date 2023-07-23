61 поезд «раскрасили» вандалы на Октябрьской железной дороге

В первом полугодии 2023 года на территории Октябрьской железной дороги произошло 97 случаев вандализма, сообщает сайт ОЖД. Большая часть из них – 69 случаев – это нанесение граффити на имущество ОАО «РЖД», в том числе был раскрашен 61 поезд.

Были разбито 7 линз светофоров, 15 составов подверглись забрасыванию камнями во время движения. Ущерб, причиненный компании составил порядка 650 тысяч рублей.

С января по июнь 2023 года по фактам вандализма возбуждено 49 уголовных дел, 15 человек привлечены к уголовной ответственности по статье 214 «Вандализм» УК РФ. // Фото: pvproductions / Freepik