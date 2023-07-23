Студент ПетрГУ выиграл грант в 1 миллион рублей на развитие стартапа

Студент Института математики и информационных технологий ПетрГУ Дмитрий Курочкин стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он получил грант в 1 миллион рублей на развитие своей бизнес-идеи, сообщает сайт ПетрГУ.

Дмитрий представил на конкурс проект «Разработка сервиса для автоматизации покупок ценных бумаг, составленных по алгоритму усреднения».

Сервис будет предлагать составлять портфель ценных бумаг, которые пользователь хотел бы приобрести, а также указывать для этого портфеля параметры инвестирования, такие как срок, периодичность и сумма инвестирования. На основе всех полученных от пользователя параметров сервис составит рекомендации в соответствии со стратегией усреднения. Также пользователю будет доступна возможность соединения нашего сервиса с брокером и подключения опции автоматической закупки ценных бумаг по стратегии.

«Мы выбрали эту стратегию из-за её надёжности на долгосрочной перспективе. В будущем мы планируем добавить и другие стратегии покупки ценных бумаг»,

− рассказал Дмитрий.

По словам обладателя гранта, над проектом работала команда в составе 4 студентов ПетрГУ. Автор идеи − Артём Каличенко, студент Института математики и информационных технологий. // Фото: пресс-служба ПетрГУ.