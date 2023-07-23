ВФМ-24 собирает добровольных помощников со всего мира

Больше двух человек на место – такой сегодня сложился конкурс на участие в волонтерской программе Всемирного фестиваля молодёжи-2024. По сообщению пресс-службы Росмолодежи, подано уже более 10 тысяч заявок, и они продолжают поступать из России и других стран.

«Заявочная кампания волонтёрский корпус Всемирного фестиваля молодёжи началась с 8 июня и продлится до 1 декабря текущего года. За первый месяц более 10 тысяч человек подали заявки на платформе ДОБРО.РФ. В организации и проведении фестиваля будет задействовано пять тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, уже сейчас конкурс волонтёрский корпус ВФМ-2024 составляет два человека на место»,

- сообщается в пресс-релизе.

Организаторы рассчитывают, что добровольцы станут «связующим звеном между участниками форума со всех континентов». От них будет требоваться взаимопомощь и командная работа. Волонтеров ждут новые знакомства и возможности получить современные профессиональные и коммуникативные навыки. Фестиваль – то уникальный опыт и приключение, которое запомнится на всю жизнь.

В Росмолодежи напомнили, что стать волонтёром фестиваля может каждый желающий в возрасте от 18 лет (для отдельных функций от 16 лет) - для этого необходимо обладать высоким уровнем мотивации, навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеть английским и другими иностранными языками, а также иметь волонтёрский опыт.

Во ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. // Фото: Freepik