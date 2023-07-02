Кемская администрация оплатила работы, которых не было

Текст: Антонина Кябелева, фото: Андрей Монастыршин

Государственные и муниципальные контракты давно превратились в источник постоянных нарушений. Бюджетные средства тратятся порой настолько неэффективно, а контроль со стороны чиновников столь слабый, что огромные денежные вложения в инфраструктурные проекты оборачиваются в лучшем случае долгостроем, а в худшем – классическим «распилом».

В распоряжение нашей редакции попал ответ из республиканской прокуратуры на запрос депутата ЗС РК Андрея Монастыршина. В нем речь идет о микроскопических на фоне истинных масштабов растаскивания бюджетных средств нарушениях. Но именно из таких, казалось бы, мелких «пазлов» формируется общая система отношения к средствам налогоплательщиков.

В 2020 году прокурор Кемского района обратился в суд по поводу ненадлежащей организации водоснабжения в Рабочеостровске. Обращению в суд предшествовала прокурорская проверка. При наличии централизованного водоснабжения часть поселка была лишена этой «привилегии».

Граждане были вынуждены пользовались водой, которую им подвозили.

Понятно, что люди были недовольны подобным уровнем комфорта в XXI веке. Прокурор просил обязать администрацию получить проектно-сметную документацию на строительство водопроводных сетей и построить их. Кемский городской суд удовлетворил исковые требования.

В 2021 году был реализован первый этап строительства водопроводных сетей от улицы Вокзальная до улицы Комсомольская. В ноябре 2021 года администрация заключила договор с предпринимателем Андреем Мажериным.

Сумма контракта составляла 9,9 миллиона рублей.

Аукцион местная администрация не проводила, контракт был заключен по схеме закупки у единственного поставщика.

В полном объеме контракт не был исполнен. Администрация расторгла его из-за сокращения сметы. Предпринимателю было оплачено за выполненные и принятые администрацией работы 8,9 миллиона рублей. Прокурорская проверка выявила нарушения. В частности, засыпка траншей осуществлялась не только песком, как было предусмотрено проектом, но и торфогрунтом. В письме из прокуратуры было отмечено, что со стороны администрации был ненадлежащий контроль за проведением работ и, несмотря на недостатки, подрядчику работу оплатили.

В октябре 2022 года между администрацией Кемского района и индивидуальным предпринимателем Алексеем Калининым был заключен контракт на выполнение работ по строительству водопроводных сетей с установкой водозаборной колонки на перекрестке улицы Пятилетка, 6 и улицы Пролетарская, 1. Это был второй этап реализации проекта по строительству сетей водоснабжения. Работы необходимо было выполнить до 31 декабря 2022 года. Цена контракта составляла 7 842 540 рублей.

Закупка вновь была осуществлена у единственного поставщика, то есть аукциона районная администрация проводить не стала. Предпринимателю, судя по официальному сайту Единой информационной системы в сфере закупок, выплатили аванс – 30 процентов суммы контракта, или 2 352 762 рубля.

Помимо непосредственных работ по строительству сетей и установки водозаборной колонки договор предусматривал проведение благоустройства на территории, где велись работы.

Причем на благоустройство выделялась значительная сумма – 1 862 500 рублей, то есть 23,7 процента суммы контракта.

Другими словами, почти четверть общей стоимости контракта предполагалось истратить на благоустройство территории. Из-за того, что работы проводились в зимнее время, предприниматель не смог вовремя провести работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и завершить благоустройство территории.

Тем не менее 16 декабря 2022 года сотрудники администрации подписали акты выполненных работ, а 14 февраля 2023 года полностью оплатили стоимость муниципального контракта. Правда, Алексей Калинин представил гарантийное письмо о том, что он завершит работы до мая-июня 2023 года.

Судя по проведенной прокуратурой проверке, в конце мая администрация напомнила предпринимателю о необходимости выполнить гарантийные обязательства. Алексей Калинин должен завершить их до 1 июля 2023 года. По результатам прокурорской проверки, руководителю администрации Кемского района вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Кстати, как официально сообщили из районной администрации, ответственным по контролю за строительством водопроводных сетей был назначен первый заместитель главы администрации Кемского района Михаил Ершов.

Для Алексея Калинина контракт с кемской администрацией на строительство водопроводных сетей был самым крупным, если говорить о сфере государственных и муниципальных закупок. Из тринадцати заключенных с ним государственных и муниципальных контрактов, согласно базе Seldon, четыре не были исполнены с наложением штрафных санкций.

29 декабря 2022 года Алексей Калинин был включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Там он пробудет до 1 января 2025 года. Это означает, что до этого времени с ним не смогут заключать муниципальные и государственные контракты.

Понятно, что история со строительством в Рабочеостровске водопроводных сетей – это только небольшой штрих к тому, насколько качественно чиновники выбирают исполнителей работ, а затем их контролируют. Хотя, конечно, жителям Рабочеостровска история борьбы за воду вряд ли кажется незначительной мелочью.

Часто чиновники, сталкиваясь с недобросовестностью компаний и предпринимателей, не выполняющих условия договоров, оправдываются тем, что обязаны были провести аукцион и заключить контракт с победителем, который предложит меньшую сумму. В нашей истории аукционов кемская администрация не проводила. Подрядчиков выбирали, руководствуясь какими-то своими мотивами. И дважды неудачно.

Как мне кажется, главная проблема в том, что чиновники фактически не несут никакой ответственности, когда бюджетные средства растворяются в неизвестном направлении. Вспомним хотя бы уголовное дело, возбужденное в отношении петрозаводского предпринимателя Виталия Стопкина, который реконструировал парк «Ямка». Контракт Стопкин выполнил, замену одних опор на другие ему согласовали, работы приняли, оплатили, претензий со стороны петрозаводской администрации не возникло. До тех пор, пока сотрудники полиции не выявили нарушения. Но на скамье подсудимых оказался только Стопкин.

Понятно, что у бизнеса всегда будет соблазн извлечь максимальную для себя прибыль. И прежде всего при выполнении государственных и муниципальных контрактов, когда речь идет о бюджетных деньгах. Для того и существует огромная армия чиновников, чтобы свести эти риски к минимуму. Но такое впечатление, что эти риски только усиливаются, а искусство растаскивания бюджетных средств проникает «до самых до окраин».