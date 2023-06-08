Предпринимателю, реконструировавшему парк «Ямка», огласили приговор

Текст и фото: Антонина Кябелева

8 июня 2023 года судья Петрозаводского городского суда Мария Виссарионова вынесла приговор петрозаводскому предпринимателю Виталию Стопкину. Он обвинялся в двух эпизодах мошенничества (ч.3 ст. 159, ч.4 ст.159 УК РФ).

Прокурор просила признать Стопкина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что работы и материалы были согласованы с петрозаводской администрацией.

История этого уголовного дела давняя и связана с благоустройством карельской столицы. В 2017 году петрозаводская администрация заключила контракт с ООО «Стройтрест № 6» на проведение работ по устройству наружного освещения парка «Ямка». Сумма контракта составила 5,1 миллиона рублей. Компания «Стройтрест № 6», единственным владельцем которой до сих пор является Виталий Стопкин, работы выполнила. Городская администрация их проверила, приняла и оплатила оговоренную в контракте сумму.

Скандал разгорелся в 2019 году, когда сотрудники МВД по РК выявили нарушения в сфере благоустройства карельской столицы. По версии следствия, объемы и виды фактически выполненных работ не соответствовали условиям контракта. Было возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный городскому бюджету по эпизоду с реконструкцией парка «Ямка», был оценен в 1,8 миллиона рублей.

В ходе расследования появился еще один эпизод, связанный с благоустройством лыжной трассы «Фонтаны». В 2018 году петрозаводская администрация заключила договор с ООО «Стройтрест № 4» на реконструкцию лыжной трассы «Фонтаны» на сумму 1,5 миллиона рублей. Подрядчик должен был провести работы, связанные с наружными сетями электроснабжения. Компания «Стройтрест № 4», которая сейчас находится в состоянии банкротства, также принадлежит Стопкину. Он ее возглавлял с 2016 по 2021 год. Контракт также был завершен, претензий у администрации к подрядчику не возникло, деньги по контракту компании были выплачены. Однако вопросы к Стопкину появились у правоохранительных органов.

В общей сложности, настаивала сторона обвинения, Виталий Стопкин нанес городскому бюджету ущерб на 2,2 миллиона рублей.

Судебное следствие длилось два года.

Судья Мария Виссарионова признала Виталия Стопкина виновным по двум эпизодам и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в 210 тысяч рублей. Судья удовлетворила гражданский иск администрации Петрозаводска к подсудимому, который должен выплатить мэрии 2,2 миллиона рублей.

С приговором Виталий Стопкин категорически не согласен и намерен обжаловать его в Верховном суде Карелии.

После оглашения приговора он дал небольшой комментарий. «Никакого мошенничества не было, ущерба не было», - сказал Стопкин. Он объяснил, что работы по организации наружного освещения в парке «Ямка» необходимо было провести ускоренными темпами, в течение месяца. Дело в том, что контракт заключали в декабре 2017 года, и работы нужно было выполнить до новогодних праздников.

«Те опоры, которые были заложены в проекте, их срок поставки составлял 40 календарных дней»,

- уточнил Стопкин.

По его словам, с администрацией была согласована замена опор, которые по характеристикам не уступали проектным, но имелись на складе в Санкт-Петербурге, и их можно было оперативно доставить в Петрозаводск. Он настаивает, что согласие на замену опор подписала Юлия Мизинкова, которая тогда руководила комитетом ЖКХ. Однако в сметную документацию не были внесены соответствующие изменения.

«Разница между сметной стоимостью и стоимостью фактически купленных опор составила порядка двух миллионов рублей»,

- объяснил Виталий Стопкин.

По его словам, во время судебного разбирательства свидетели со стороны петрозаводской администрации подтвердили, что замена была согласована.

«Мы выполнили контракт в срок. Получили благодарственное письмо. В ходе пяти лет гарантийных обязательств ни разу не поступила жалоба, что что-то не работает. И все пришли в суд и подтвердили, что стоимостная разница между опорами — это прибыль организации. Опоры купили дешевле, чем были по смете, но мы их согласовали»,

- сказал предприниматель.

Он настаивал, что стоимостную разницу заказчику не возвращают. «В ходе следствия и в ходе судебных разбирательств не было доказано, что сумма ущерба, которую мне вменяют, была потрачена на какие-то мои нужды и выведена мне на карточку. Или что я снял ее. Она осталась в организации», - отметил Виталий Стопкин.

По поводу эпизода с работами по прокладке сетей электроснабжения на «Фонтанах» и подключения их к трансформаторной подстанции он рассказал, что экспертиза изначально не обнаружила 235 метров кабеля.

«В ходе судебного следствия этот кабель нашли и предоставили товарную накладную. Мы думали, что этот эпизод вообще уберут, потому что была предоставлена товарная накладная, что этот кабель был куплен… Все подключено, все работает, а экспертиза изначально обнаружила, что кабеля нет»,

- добавил Стопкин.

В любом случае окончательную точку в этом деле еще предстоит поставить Верховному суду РК.

История благоустройства карельской столицы не может не вызывать вопросов. Прежде всего к городской администрации, которая принимает работы, оплачивает их, а потом на основе выполненных контрактов возникают уголовные дела. И, конечно, «экономия» на опорах в виде 35% общей суммы контракта — это слишком сильно. С таким благоустройством мы никогда не сделаем городское пространство современным, комфортным, красивым.

Остается только добавить, что ООО «Стройтрест № 4» и ООО «Стройтрест № 6» выполнили немало госконтрактов. Далеко не все они проходили гладко.

В 2017 году в рамках расселения аварийного жилья компания «Стройтрест № 4» построила дом в поселке Заозерье, к качеству которого у граждан возникло немало претензий.

Компания бралась за строительство приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, но заказчик — Управление капитального строительства РК - вынужден был разорвать контракт с ООО «Стройтрест № 4» из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчика. Расторжением контракта с наложением штрафа на подрядчика закончилось благоустройство сквера в Сортавале у набережной около улицы Ленина.

Выполнением строительно-монтажных работ в парке «Сувилахти» в Суоряви также занималась компания «Стройтрест № 4». Контракт компания выполнила, но штрафных санкций из-за затягивания выполнения контракта ей не удалось избежать.

ООО «Стройтрест № 6» занималось устройством наружного освещения на тропе здоровья в парке Радиозавода в Петрозаводске. Контракт был расторгнут из-за того, что компания не полностью выполнила объем работ. Одновременно капитальный ремонт суоярвской средней школы, школы в поселке Найстенъярви, костомукшского детского центра был выполнен без претензий со стороны заказчика.