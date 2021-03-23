В Госдуме приняли закон о гаражной амнистии

Закон о гаражной амнистии приняли в окончательном чтении в нижней палате Федерального собрания. Одобренный Госдумой закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Владельцы гаражей смогут в упрощенном порядке стать официальными собственниками объектов. Закон относится к гаражам, возведенным в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.

Упрощенный порядок оформления земельных участков будет действовать при соблюдении ряда условий: если участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органом власти, если гараж и участок достались гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан»,

- сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для оформления прав на гараж потребуется написать заявление. После регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган выдаст собственнику выписку из ЕГРН.

В Госдуме также определили перечень документов, одного из которых будет достаточно для подтверждения прав на гараж и участок под ним. Например, это может быть договор о подключении гаража к инженерным сетям, документы об уплате коммунальных услуг или документ о проведении технической инвентаризации. Постановкой объекта на кадастровый учет будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления. (фото Алексей Майшев, ria.ru)