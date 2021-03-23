Россиян предупредили об отмене некоторых льгот

С 1 апреля в России отменят ряд льгот, введенных в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, речь идет о новогодних выплатах на детей, больничных для россиян старше 65 лет, о реструктуризации кредитов, пополнении анонимных электронных кошельков и некоторых видов проездных и карт школьников. Также перестанут действовать постановление о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло и онлайн-регистрация для безработных. Также будет завершен эксперимент по использованию документов в электронном виде без дублирования на печатных носителях.

Так россияне, которые не успели получить новогодние выплаты на каждого ребенка до восьми лет, еще могут до 1 апреля успеть подать заявление на полагающиеся пять тысяч рублей.

С 31 марта утратит силу реструктуризация кредитов для россиян, у которых выявили коронавирус или упали доходы из-за пандемии.

Также до 31 марта действовала рекомендация Центробанка не обращать взыскание на единственное жилье ипотечных должников. Банки смогут, как и раньше, принудительно выселять задолжавших клиентов.

Совсем скоро прекращается временный порядок регистрации россиян в качестве безработных. До этого граждане могли обращаться в службы занятости дистанционно - через порталы госуслуг и «Работа в России».

С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Но правительство рекомендовало работодателям переводить пожилых сотрудников на удаленку. (фото onlinetambov.ru)