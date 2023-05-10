В Госдуме предложили штрафовать россиян за самовыгул животных

В Госдуме предложили штрафовать владельцев домашних животных за их самовыгул. Об этом пишут «Известия».

Авторы поправок считают, что безнадзорный выгул собак стоит приравнять к выбрасыванию животного на улицу. Также предлагается сделать чипирование питомцев обязательным для выявления недобросовестных хозяев.

Штраф за самовыгул животных может быть равен минимальному размеру оплаты труда. МРОТ при этом разный в различных российских регионах. // Фото: freepik.com