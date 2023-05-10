10 мая 2023, 09:03
В Госдуме предложили штрафовать россиян за самовыгул животных
В нижней палате парламента готовят предложение о наказании для нерадивых владельцев домашних животных
В Госдуме предложили штрафовать владельцев домашних животных за их самовыгул. Об этом пишут «Известия».
Авторы поправок считают, что безнадзорный выгул собак стоит приравнять к выбрасыванию животного на улицу. Также предлагается сделать чипирование питомцев обязательным для выявления недобросовестных хозяев.
Штраф за самовыгул животных может быть равен минимальному размеру оплаты труда. МРОТ при этом разный в различных российских регионах. // Фото: freepik.com