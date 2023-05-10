Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сейсмособытие случилось утром 10 мая. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 22 километра в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки силой 3 балла.

В результате инцидента жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась. // Фото: unsplash.com