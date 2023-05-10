10 мая 2023, 08:36
Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе
Жители Камчатского края вновь почувствовали подземные толчки
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сейсмособытие случилось утром 10 мая. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 22 километра в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки силой 3 балла.
В результате инцидента жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась. // Фото: unsplash.com