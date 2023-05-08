08 мая 2023, 16:53
Посылки до 10 килограммов для бойцов СВО теперь доставляют бесплатно
Участникам спецоперации можно отправить любое количество посылок
Отправить посылку участнику военной спецоперации с начала мая можно бесплатно. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Правило действует с 1 мая, оплачивать не нужно посылки весом до 10 килограммов.
- В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких… Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов,
- заявил Чернышенко.
Он уточнил что соответствующие указания передали во все почтовые отделения России. // фото: JessAerons/ istockphoto.com