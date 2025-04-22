В горном кластере Сочи туристам обеспечен высокоскоростной интернет

Новые современные Wi-Fi точки охватывают более двух километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса «Галактика» до нижних станций канатных дорог «Лаура» и «Альпика». Проектирование размещения свыше 50 точек доступа выполнено с учётом анализа посещаемости локаций. Их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с.

Реализация проекта позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора.

Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов. Уверен, совместная и эффективная работа с курортом “Газпром Поляна” позволит нам и дальше развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, делая отдых в горном Сочи ещё более привлекательным,

— отметил директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья МегаФона Дмитрий Прозоров.

Совместно с МегаФоном мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Это стратегически важный шаг, направленный на повышение комфорта гостей и сотрудников,

— подчеркнула Инна Искратова, начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна».