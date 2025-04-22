Россиянам посоветовали быть бдительнее перед 9 Мая

Аферисты используют две схемы для обмана россиян: с лжепожертвованиями для ветеранов и псевдовыплатами от властей. Эксперты советуют быть бдительнее, проверять данные организаций и не переводить деньги незнакомым людям, об этом предупреждают "Известия".

Мошенники предлагают гражданам сделать пожертвование, которое якобы пойдет на помощь ветеранам. Однако после перевода лжеблаготворители исчезают. Также к этому сообщению злоумышленники могут прикрепить вредоносную ссылку, которая крадет данные от банковских приложений или «Госуслуг».

В другой схеме аферисты нацелены на ветераном и их родственников. Мошенники звонят им и говорят, что им якобы положены выплаты от федеральных, региональных или муниципальных властей, но для их получения необходимо перевести определенную сумму денег на специальный счет.

Специалисты призвали помогать пожилым родственникам. Например, установить на их устройства определители номеров, самозапрет на кредиты и объяснить, как реагировать на подозрительные звонки. © «Петрозаводск говорит»