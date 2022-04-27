В главной авиагавани Карелии появилась зона Wi-Fi

В аэропорту Петрозаводска пассажиры могут бесплатно воспользоваться беспроводным интернетом в залах ожидания и в зоне регистрации на рейсы. Об это рассказали в пресс-службе главной авиагавани республики. Точки доступа, установленные специалистами компании «Ростелеком», поддерживают до 120 подключений одновременно.

«Чтобы подключиться к Wi-Fi. нужно выбрать на устройстве сеть Airport Petrozavodsk. Пользователи могут пройти авторизацию по звонку, СМС или через учетную запись на портале Госуслуг», - говорится в сообщении.

Администрация аэропорта предприняла такие меры из-за возрастающего потока туристов, чтобы они с первых минут пребывания в Карелии начинали свое знакомство с регионом, пояснил исполняющий обязанности генерального директора аэропорта «Петрозаводск» Михаил Степанов. Фото: karelavia.ru