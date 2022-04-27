В Карелии шествие Бессмертного полка пройдет в обычном формате

Шествие «Бессмертный полк» в Карелии в этом году пройдет в традиционном формате – участники акции смогут пройти по улицам городов и поселков с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Петрозаводске старт колонне будет дан 9 мая с площади Ленина в 13:30. Сбор участников начнется с 13.00. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Кроме того, с 25 апреля по 8 мая малоимущие семьи, ветераны, дети войны, инвалиды, родители погибших участников вооруженных конфликтов смогут воспользоваться правом бесплатного изготовления штендера с изображением своего Героя для участия в Бессмертном полку. Сделать это можно, обратившись в «Онежские мастерские» и «Твою типографию». С собой необходимо иметь документ, подтверждающий льготный статус, фото Героя и информацию о нем.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что акция состоится и в онлайн-формате. Любой желающий может загрузить портрет своего Героя на сайт. Фото: pixabay.