В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето

Лето 2020 года в целом будет теплым, однако, в нем будут также зафиксированы периоды похолоданий. Такую информацию огласил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит «Российская газета».

По прогнозу специалиста, в июне и июле в европейской части страны температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. А вот в августе у нас будет жарче обычного. Тем не менее, стоит ждать и периодов с более низкой температурой.

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания», - подытожил синоптик.