В ГИБДД рассказали о пешеходах-нарушителях в Карелии

Водители в Карелии часто нарушают ПДД. Однако, как показали результаты рейда дорожной полиции, карельские пешеходы не сильно уступают таким водителям.

На днях в республике завершилось профилактические мероприятие «Пешеходы Карелии», которое проводилось с 22 по 26 июня. За пять дней рейдов 36 водителей не пропустили пешеходов. При этом пешеходов-нарушителей оказалось в разы больше – 130.

«В целом по республике автоинспекторами с начала года пресечено более 700 фактов не предоставления преимущества пешеходам водителями и 5370 фактов нарушений ПДД пешеходами», - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

С нарушителями проводятся разъяснительные беседы, в которых гражданам напоминают, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения, от его самосознательности, дисциплинированности и культуры поведения.

Фото: gx.net.ua