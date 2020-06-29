Участникам фестиваля «Зимние фонтаны» будут вручены награды

Участники традиционного петрозаводского фестиваля «Зимние фонтаны» получат заслуженные награды. Любителям активного образа жизни вручат медали, кружки, значки и свидетельства лауреатов, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

«С 1 июля Дирекция спортивных сооружений Петрозаводска приглашает участников фестиваля «Зимние фонтаны» на городской стадион «Юность» за заслуженными наградами. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации организаторам не удалось завершить конкурс традиционным весенним праздником, однако призы все равно ждут своих победителей»,

– говорится в сообщении.

Участники, вышедшие на лыжню в дни фестиваля 35 раз, получат медали. За 23 выхода спортсменам полагается кружка с символикой «Зимних фонтанов», а за 15 – значок. Награды будут вручаться у входа в административное здание стадиона с 10 до 16 часов. Чтобы исключить риски для здоровья, организаторы просят лауреатов соблюдать дистанцию и иметь защитные маски. Время получения призов в указанный период можно выбрать самостоятельно.