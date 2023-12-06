В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали ДТП с участием троллейбуса

5 декабря на набережной Варкауса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. В результате аварии пострадал 19-летний водитель Subaru и кондуктор троллейбуса. Мы обратились за комментарием к инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Петрозаводска Борису Патрашкину.





"Обстоятельства данного происшествия уточняются. Будет проведено административное расследование, по результатам которого будет определена вина участников происшествия, оценен нанесенный вред здоровью пострадавших и будет принято решение о наказании виновных,"

- сообщил нам наш собеседник.

В зимний период дорожная ситуация становится более сложной, и водителям необходимо быть еще более бдительными, соблюдать скоростной режим и руководствоваться правилами дорожного движения. // Видео: телеканал "Ника плюс", фото: Петрозаводск Live / ВК.