Житель Карелии выплатит ребенку полмиллиона рублей за убитую маму

В Лоухском районе житель Карелии в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры ударил ножом сожительницу. Женщина умерла. Ее тело обнаружил несовершеннолетний сын.

Убийцу осудили. Прокуратура потребовала, чтобы осужденный компенсировал ребенку моральный вред.

По информации надзорного органа, суд взыскал в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей. // фото freepik.com