Неизвестные устроили дуэль на фейерверках в Петрозаводске

Петрозаводчане сняли из окна квартиры, как на улице неизвестные устроили дуэль на фейерверках.

По информации из паблика «Подслушано в Птз», разместившего кадры из телеграм-канала, фейерверки запускали вечером 2 декабря рядом с общежитием на Краснофлотской, 26.

На проезжей части заметен белый лимузин, из такого же вечером 2 декабря одинокий весельчак на Перевалке запускал пиротехнику по прохожим и зданиям.

Залпы разлетались в разные стороны, в некоторых машинах на стоянке срабатывала сигнализация. На кадрах видно, как по улице передвигаются несколько человек и запускают снаряды. // фото скриншот видео VK-сообщества «Подслушано в Птз»