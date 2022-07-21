В ГИБДД Петрозаводска обратились к водителям из-за возвращения жары

В связи с возвращением жары в Петрозаводск Госавтоинспекция города обратилась к водителям.

Инспекторы напоминают, что оставлять детей в машине в жару очень опасно. Ребенок в автомобиле может получить тепловой удар.

Эксперты выяснили, что на солнцепеке воздух в салоне нагревается со скоростью 2-3 градуса за 10 минут. Температура может быстро достигнуть 50 градусов.

В ГИБДД напомнили, что пунктом 12.8 ПДД РФ запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет без взрослых. Применяться в случаях оставления детей в машине может и статья 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Фото: unsplash.com