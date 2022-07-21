Трещины на асфальте автотрассы будут затягиваться сами

Готовность автомобильной дороги Усланка-Мегрега-Обжа составляет 50%. На участке трассы, соединяющего Ленинградскую область и Карелию, на сегодняшний день подрядчик в полном объеме выполнил фрезерование полотна на площади более 42 кв м и ремонт водопропускных труб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас дорожники укладывают нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Завершить ремонт планируется до конца октября. Кроме того, подрядчик в этом году выполнит ремонтные работы на подъезде к деревне Нурмолицы.

«На сегодняшний день в Олонецком районе на 100% закончены работы на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта», где применили уникальные технологии - использовали новый вид асфальта – летом при нагревании за счет специальных добавок мелкие трещины будут затягиваться сами»,

- отметили в пресс-службе. Фото: gov.karelia.ru.