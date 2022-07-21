Таможенники изъяли посылку с таблетками для похудения и водорослями

Петербурженка заказала из Казахстана таблетки для похудения и водоросли, но посылку задержали в автоматизированном сортировочном центре «Почты России» в Северной столицы. Оказалось, что товар содержит сибутрамин. Его свободный оборот в нашей стране запрещен.

Ввоз в Россию сильнодействующих веществ пресекли карельские таможенники. Посылка, в которой находились 300 капсул с сильнодействующим веществом, была обнаружена в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе таможни. Общая масса запрещенного вещества в капсулах превысила 94 грамма.

В таможне сообщили, что было возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды сильнодействующих веществ. В качестве наказание предусматривается лишение свободы от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей. Капсулы изъяли и отправили на хранение. (фото пресс-служба карельской таможни)