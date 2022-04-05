В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за буйства стихии

Госавтоинспекция Карелии обратила внимание водителей на предупреждение МЧС, согласно которому в западных и северных районах республики возможны сильные снегопады, метели, усиление ветра. Ожидается осложнение дорожной обстановки и ухудшение видимости, отметили в ведомстве.

В ГИБДД советуют водителям выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Перед обгоном следует убедиться, что маневр будет безопасным.

Особую осторожность следует соблюдать при движении за транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость. Фото ГИБДД Карелии