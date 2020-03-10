В ГИБДД назвали самый аварийный день недели

ГИБДД Карелии назвала время и дни недели, когда в республике происходило больше всего аварий.

Так, по сообщению ведомства, аварийным днем недели стал четверг. В этот день в 23 авариях пострадали 33 человека, погиб один. По вторникам зафиксировано 13 аварий с 14 пострадавшими и 3 погибшими. В субботу и воскресенье происходило наименьшее число аварий - по 18, без погибших.

Аварийные часы в течение двух месяцев наблюдались в темное вечернее время – с 18 до 19 часов. Так, в 15 авариях погиб один человек, 18 получили травмы.

ДТП с трагическими последствиями произошли в дневное время – с 11 до 13 часов, в частности, в 14 авариях погибли 4 человека, 22 получили травмы.