Студентку избили в общежитии Петрозаводска

Сотрудников Росгвардии ранним утром 7 марта вызывали в общежитие на улице Мелентьевой в Петрозаводске. Об инциденте сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

В здании находился 20-летний молодой человек, который грубо оскорблял вахтера. Также выяснилось, что в одной из комнат молодой человек нанес телесные повреждения девушке. Пострадавшую студентку из Пудожского района госпитализировали.

Буйный молодой человек был задержан и передан полиции. Ведется проверка.