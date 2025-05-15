В ГАИ напомнили, куда жаловаться на автохлам во дворах Петрозаводска

Петрозаводчане могут помочь очистить дворы от брошенных, полуразобранных автомобилей.

Запрет держать подобный транспорт начал действовать с 2022 года. При этом на улицах и вод дворах все еще можно встретить ржавеющие машины со спущенными колесами и выбитыми стеклами.

В ГАИ пояснили, что горожанам нужно в своем письме указать адрес, марку, по возможности госномер или VIN автомобиля. Также нужно сделать фотографии машины и сфотографировать ее на фоне окружающих построек, предметов, домов, чтобы было легче ее найти. Письмо с фото нужно будет отправить на электронный адрес в мэрию.

Решение признавать машину бесхозной или разукомплектованной выносит комиссия из представителей комитетов ЖКХ и экономразвития, МВД и депутатов. © «Петрозаводск говорит»