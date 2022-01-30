30 января 2022, 15:58
В Финляндии заявили о кибершпионаже за своими дипломатами
На мобильных телефонах финских дипломатов нашли шпионское ПО
На смартфоны финских дипломатов установили шпионскую программу Pegasus. Об этом сообщили в МИД Финляндии, пишет The New Arab.
- Теперь мы можем быть уверены, что в наших телефонах было шпионское ПО, - приводит издание слова руководителя отдела информационной безопасности ведомства Матти Парвиайнена.
Дипломат не уточнил, сколько именно сотрудников дипмиссий пострадали от хакерских атак. Он подчеркнул, что сейчас сбор информации с их гаджетов прекращен. МИД Финляндии не называл государства, на территории которых зафиксировали факты шпионажа.
Программа Pegasus способна удаленно включать камеру или микрофон смартфона и собирать данные. // Фото: niekverlaan/pixabay.com