С последствиями снежной бури борются в Финляндии

В западных и южных регионах Финляндии бушует снежная буря. Но ее последствия оказались не такими серьезными, как предполагалось, пишет Yle.

Изначально в регионе Уусимаа объявили красный уровень опасности, то есть самый высокий. Это было в субботу, когда снегопада только ждали. В воскресенье уровень на один пункт снизили, теперь он оранжевый.

Вечером в субботу и ночью движение на дорогах было относительно нормальным. Крупных аварий удалось избежать, хотя погодные условия плохие.

Сбои в подаче электроэнергии были, но относительно небольшие. В воскресенье утром без электричества находилось порядка 2000 домохозяйств.

В воскресенье некоторые трамвайные и автобусные рейсы могут отменить из-за снега. его местами выпало до 20 сантиметров. Снегопад продолжится и в воскресенье. // Фото: источник