Сильнейший зимний шторм обрушится на Финляндию

Снежная буря надвигается на Финляндию. Согласно метеорологам, зимний шторм такой силы бывает в Южной Финляндии лишь несколько раз в десятилетие, сообщает Yle.

Кроме обильных осадков, ожидается и сильный ветер. Обстановка на дорогах практически по всей стране ухудшится. Вдобавок из-за непогоды могут возникнуть проблемы с электроэнергией.

В южных и центральных областях Суоми может выпасть до 30 сантиметров снега. Шторм ожидается и на море.

Сильный снег прогнозируется уже утром 29 января, осадки продолжатся до вечера 30 января. (фото pixabay.com, Simon)