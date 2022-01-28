Наркотики на 100 млн евро завез в Финляндию преступный синдикат

Полиция в Финляндии сообщила о том, что раскрыла исторически крупномасштабное дел о нелегальном ввозе наркотиков и их распространении. Общая стоимость партии составила более 100 миллионов евро, пишет Yle.

Поставки продолжались с 2020 года по 2021-й, запрещенные вещества везли из Испании и Эстонии. Всего поставили в Финляндию больше 1700 килограммов, в том числе более 700 килограммов каннабиса и амфетамина.

Правоохранители изъяли порядка 500 килограммов наркотических веществ и задержали 22 преступников в Испании, Нидерландах, Эстонии, Италии и Германии. Всего подозреваемых по этому делу около 40.

Поставку отследили благодаря международной операции Greenlight. В ее рамках федеральная полиция США получила доступ к переписке действующих в разных странах преступников.

Преступления координировали из дома, курьеры распространяли отраву на местах, получив соответствующие инструкции. Они развозили десятки килограммов наркотиков по всей Финляндии. Их клали в обычные мусорные пакеты и оставляли в подъездах даже днем. // Фото: источник