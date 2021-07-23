В Финляндии выяснили, что антитела к COVID-19 сохраняются больше года

Появившиеся в организме переболевшего коронавирусом человека антитела могут сохраняться более года. Такой вывод сделали финские ученые, сообщает THL.

В ведомстве социального развития и здравоохранения Финляндии рассказали, что антитела IgG обнаружили у 97 процентов переболевших в начале пандемии.

Это антитела, которые распознают пиковый белок коронавирусной инфекции. Правда, их уровень спустя год после перенесенного заболевания был на 30 процентов ниже, чем через полгода после заражения.

При этом у тех, кто болел тяжело, лечился в стационаре, уровень нейтрализующих коронавирус антител оказался существенно выше. // Фото: zoon.ru