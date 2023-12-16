В Финляндии пройдет акция протеста против закрытия границы с Россией

Сегодня, 16 декабря акция протеста против закрытия границы между Финляндией и Россией пройдет в приграничном финском городе Лаппеенранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финского общественного вещателя Yle.

В материале говорится, что городе Лаппеенранта в субботу состоится акция протеста против закрытия восточной границы и политики правительства.

Издание цитирует организатора акции Екатерину Марову. По ее мнению, закрытие границы создает значительные проблемы для людей с паспортами Финляндии и России. // Фото: фрипик.